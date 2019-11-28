Sivas 'kuş cenneti' tödürge gölü'nde sonbahar

'Kuş Cenneti' Tödürge Gölü'nde sonbahar

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Tödürge Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor. Gölün çevresindeki ağaçların ve otların sararmasıyla ortaya çıkan doğal manzara, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Zara ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tödürge Gölü sonbahar ile birlikte farklı bir görüntüye büründü. Sivas'ın en büyük gölü olan ve tepeli batağan, kızıl boyunlu batağan, leylek, angut, kılördek, karaçaylak, deniz kartalı, saz delicesi ve turna gibi kuş türlerini barındıran göl sonbaharda da doğanın güzelliklerini yansıtıyor. Sarının ve mavinin tonlarının etkili olduğu göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölün çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ortaya çıkan doğal güzellik, fotoğraf tutkunlarını kendisine çekiyor. Bölge, düğün ve yaşam fotoğrafları çalışmaları için de doğal bir stüdyo olarak değerlendiriliyor.

'EŞSİZ BİR DOĞA GÜZELLİĞİNE SAHİP'

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, gölün 4 mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, Burası Zara ilçemizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Tödürge Gölü, eşsiz bir doğa güzelliğine sahip bölge. Dört mevsimde ayrı bir güzelliği var. Tarihi ve doğal güzelliği ile eşsiz bir yer. Şu anda gölümüzde sonbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Bahar döneminde de kuşların göç zamanında eşsiz güzelliklere sahip bir yer. Kışın da gölümüzün yüzeyi tamamen donuyor ve üzerinde yürünebiliyor. Hem güzelliğiyle hem de konum itibariyle turizme aç bir bölge. Buranın mutlaka değerlendirilmesini istiyoruz dedi.

Tödürge Gölü kenarında bulunan hakim bir bölgeye 'Seyir Tepesi' projesi hazırladıklarını belirten Kaymakam Sayın, Burada çok fazla gezilecek bir alanın olmadığını fark ettik. Burayla ilgili bir proje yapmaya karar verdik. Göl kenarında hakim bir noktada, insanların burayı seyretmesi için 'Seyir Tepesi' projesini hazırladık. Yoldan gelip geçen vatandaşlarımızın bu gölün güzelliklerini görmelerini, fark etmelerini istiyoruz. O yüzden bu projeyi hayata geçireceğiz diye konuştu.