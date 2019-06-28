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Sivas LGS'de 21 sıra birden geriledi

54 dakika önce

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sivas 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 2018 LGS'de 81 il arasında 38'inci sırada yer alan Sivas'ın 2019 LGS'de 21 sıra gerileyerek 59'uncu sıraya düştüğünü belirtti.

Sivas LGS'de 21 sıra birden geriledi, System.String[]
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sivas 1 No'lu Şube Başkanı Halil İbrahim Temiz, 2018 LGS'de 81 il arasında 38'inci sırada yer alan Sivas'ın 2019 LGS'de 21 sıra gerileyerek 59'uncu sıraya düştüğünü belirtti.

Sendika binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Temiz, 2018 LGS'de 81 il arasında 38'inci sırada yer alan Sivas'ın 2019 LGS'de 59'uncu sıraya düştüğünü ifade ederek, bu durumun masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Sivas'ta okullarda proje üretme faaliyetlerine yönelik abartılı çalışmaların ve içi boş projelerin bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Temiz, "Eğitim çalışanlarımız asli işlerine yoğunlaşmalıdır. Proje üretme faaliyetleri esaslı bir çerçeveye oturtulmalı, farklı illerden alınıp Sivas'a uygulamaya çalışılan projeler değil az ve öz özgün projeler uygulanmalı, her aklına esenin aklına estiği meseleyi proje olarak pazarlamasının önü alınmalıdır" dedi.

"Kötü gidişatın sorgulanması gerektiğine inanıyoruz"

Asli işlerin bir kenara bırakılarak devam edilmesi halinde eğitimde bir ilerlemenin sağlanamayacağını söyleyen Temiz, "Bunun net örneğini ilimizde yaşadık. Bildiğimiz üzere Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran'da yapılan liselere geçiş sistemi sınav sonuçları ve 'Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. 2019 ortaöğretime geçiş sınavına giren öğrencilerin performansları masaya yatırılmalıdır. 2018 LGS'de 81 il arasında 38'inci sırada yer alan Sivas, 2019 LGS'de niçin 21 sıra birden gerileyerek 59'uncu sırada yer aldı? Son yıllarda eğitim alanında en fazla kamu yatırımı alan 1'inci il Sivas olurken, eğitim alanında ilimizdeki bu kötü gidişatın sorgulanması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Ortak akıl ürünü politikalar hayata geçirilmeli"

Eğitim politikalarının ortak akılla belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Temiz, "Değişim süreçleri paydaşların katkılarına açık hale getirilmeli, ortak akıl ürünü politikalar hayata geçirilmelidir. Böylece meşruiyet düzeyi yüksek, sosyal kabulü geniş kararları hayata geçirmek daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:28 Kaynak: İHA
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