Sivas Liseli Melike, Voleybol Oynarken Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Öldü

Liseli Melike, voleybol
oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü
SİVAS'ın Zara ilçesinde voleybol oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal
(17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uysal, Zara ilçesinde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.
Zara Anadolu Lisesi
11'inci sınıfta eğitim gören, Abdullah-Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Melike Uysal, iki gün önce okulda düzenlenen voleybol turnuvasında, maç sırasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi
'ne götürülen Melike, kalp krizi şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin pediatri yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melike Uysal, bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melike'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Otopsisi tamamlanan liseli Melike Uysal'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze aracı ile Zara ilçesine getirilen Uysal için Merkez
Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zara Kaymakamı Mehmet Sayın
, Belediye Başkanı Seyit Ahmet
Pala,talihsiz kızın öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Melike'nin ağabeyi Ümit Uysal
kardeşinin tabutuna dokunarak gözyaşlarına boğuldu. Uysal'ı yakınları teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından Melike Uysal, ilçe mezarlığına defnedildi.
20 GÜN ÖNCE ANJİYO OLMUŞ
Yaşamını yitiren Melike Uysal'ın yaklaşık 20 gün önce de kalp rahatsızlığı nedeni ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü, anjiyo geçirdiği ve sonrasında taburcu edildiği belirlendi.