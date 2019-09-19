Sivas liseliler, müzikle egzersiz yaparak derse başlıyor

Liseliler, müzikle egzersiz yaparak derse başlıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, haftanın belirli günlerinde derse başlamadan önce yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapıyor.

Zara Anadolu Lisesi öğrencileri, sabahları okul bahçesinde farklı bir yöntemle derse başlıyor. Sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler ilk olarak bahçede toplanıyor. Öğrencilere okul idaresi ve öğretmenler ile birlikte ders öncesi müzik eşliğinde egzersiz yapıyor. Hazırlıklar dahil yaklaşık yarım saat müzik eşliğinde egzersiz yapan öğrenciler, neşeli geçen spor hareketlerinin ardından sınıflarına giriyor. Sabah sporundan dolayı mutlu oldukları gözlenen öğrenciler, haftanın birkaç günü gerçekleştirilen bu etkinliğin her gün yapılmasını istiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Yusuf Arslan, Dersler başlamadan önce sabah mahmurluğunu kırmak için, öğrencilerin daha motivasyonlu derslere girmesi için müzikle egzersiz yapıyoruz. Ayrıca güne neşeli ve zinde başlamalarını arzuladığımız öğrencilerimizin okullarını benimsemelerini amaçlıyoruz. Güne pozitif başlamalarını istiyoruz dedi.