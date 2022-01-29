Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Sivas Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanlığına Serkan Akgün seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda üç aday yarıştı.

247 üyenin oy kullandığı seçimde 99 oy alan Serkan Akgün yeni başkan seçilirken, Nazım Yiğit 89, İsa Doğan ise 59 oyda kaldı.

Seçim sonrası konuşma yapan Akgün, "Kazanan lokantacı ve kebapçı üyelerimiz oldu. Tüm üyelerimiz için gece gündüz çalışacağız. Sektörümüzün sorunlarını el birliği ile çözeceğiz. Ben değil biz anlayışı ile odamızı hak ettiği yere getirerek üyelerimize kaliteli hizmet sunacağız. Seçimlere katılan, oy kullanan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.