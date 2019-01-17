Sivas Mahallede Kaldırım Çöktü, 2 Metrelik Çukur Oluştu

Mahallede kaldırım çöktü, 2 metrelik çukur oluştuSİVAS'ta yaya kaldırımının aniden çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.

Mahallede kaldırım çöktü, 2 metrelik çukur oluştu



SİVAS'ta yaya kaldırımının aniden çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu.



Olay, akşam saatlerinde Diriliş Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşim yeri sayısının az olduğu sokak üzerinde bulunan kaldırım aniden çöktü. Çökme sonucu yaklaşık 2 metre genişlikte ve 2 metre derinliğinde çukur oluştu. Çukurun içine kısa sürede su dolduğu görüldü. Çukuru gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekibi çukur çevresini şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Çökme sırasında her hangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Çökmenin nedeni araştırılıyor.

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