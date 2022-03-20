Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

20.03.2022 20:30
Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Sivas- Malatya kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sivas-Kangal- Gürün yol ayrımı ile Yağdonduran Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Buzlanmanın da etkili olduğu kara yolunda, tır ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.

Tır ve çekiciler, Kangal ve Ulaş ilçelerinde bekletiliyor.

YORUMLAR
500
Malatya'da kar etkisini sürdürüyor Malatya'da kar etkisini sürdürüyor

Yağdonduran, Malatya, Kangal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 20:36:09. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas-Malatya kara yolu, kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement