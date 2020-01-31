Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Sivas- Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kangal- Ulaş arasındaki yolun Yağdonduran mevkisi, etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas yönüne seyredenler de Kangal ilçesinde bekletiliyor.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1750 rakımlı Yağdonduran mevkisindeki yoğun tipi nedeniyle, Malatya istikametine giden araçları ilçe kavşağında beklettiklerini söyledi.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Akköz, çalışmalar tamamlanınca araçların geçişine izin vereceklerini sözlerine ekledi.

Yağdonduran, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu
Kar yağışı etkili oluyor Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]