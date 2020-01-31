Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.

Yağdonduran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.


Ulaş ve Kangal'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

Yağdonduran, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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