Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı
6 saat önce
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:16 Kaynak: AA
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya kara yolu, kontrollü olarak açıldı.
Yağdonduran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Ulaş ve Kangal'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.
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