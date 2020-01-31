Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Sivas-Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Sivas- Malatya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı


Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bekletiliyor. - MALATYA

Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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