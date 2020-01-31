Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Malatya- Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu.
Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.
Karayolları ekipleri Sivas-Malatya yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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