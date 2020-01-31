Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Malatya- Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Malatya-Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.

Karayolları ekipleri Sivas-Malatya yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezasını kaldırdığı isim, tahliye oldu
Kar yağışı etkili oluyor Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:46:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]