Son Dakika Haberleri: Sivas-Malatya Kara Yolunda Ulaşım Kontrollü Olarak Sağlanıyor

Sivas-Malatya Kara Yolunda Ulaşım Kontrollü Olarak Sağlanıyor

25 dakika önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sivas-Malatya Kara Yolunda Ulaşım Kontrollü Olarak Sağlanıyor, System.String[]
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.


Sivas-Malatya kara yolunun Kangal-Alacaahan ve Hekimhan bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Kangal ilçesinde bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Kangal, Kar, Sivas, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baraj Suyunun Altında Kalan Köy Ortaya Çıktı İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu

Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti Son Dakika! İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas-Malatya Kara Yolunda Ulaşım Kontrollü Olarak Sağlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]