Sivas-Malatya Kara Yolunda Ulaşım Kontrollü Olarak Sağlanıyor
25 dakika önce
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kar
yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya
kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Sivas-Malatya kara yolunun Kangal-Alacaahan ve Hekimhan
bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
Kangal ilçesinde bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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