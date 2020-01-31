Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara nende oldu. Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS
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