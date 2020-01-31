Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya karayolu ulaşıma kapandı.


Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara nende oldu. Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidi ulaşıma kapandı. Geçitte tipi nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kazaların ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Yağdonduran, Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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