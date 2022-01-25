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Sivas-Malatya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Sivas-Malatya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

25.01.2022 23:52
Sivas-Malatya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunun ulaşıma kapatıldığını, bundan dolayı 23 araç ve 60 vatandaşın bölgede misafir edildiğini söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya kara yolunun ulaşıma kapatıldığını, bundan dolayı 23 araç ve 60 vatandaşın bölgede misafir edildiğini söyledi.

İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

Burada kentteki tüm kurum müdürleri ve kaymakamlarla toplantı yapan Vali Ayhan, karın olağanüstü bir şekilde yağmaya devam ettiğini ifade etti.

Karın daha çok eğlenceli tarafına bakmayı yeğlediklerini belirten Ayhan, "Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak için de gayret gösterilmektedir. Sabaha kadar da süreci yakından takip edeceğiz." dedi.

Kentte yoğun şekilde yağan kar nedeniyle bazı tedbirler aldıklarını anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Mesai saatlerinde bir düzenleme yaptık, sabah yolların hazırlanması konusunda geniş bir zaman bırakmaya çalıştık. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verdik. Ayrıca hasta, engelli vatandaşlarımızı ve hamile bayanlarımızı yine 3 gün idari izinli saydık. Bu konudaki tedbirimizin temel maksadı hassas gruplarımızı muhafaza etmek, onların sağlığını korumak, hem de şehir içi hareketliliği azaltmaktır. Bu tedbirler şimdilik bu şekilde. Ama ilerleyen dönemlerde inşallah durumu tekrar değerlendirme yapacağız."

"23 araç yolda kaldı, 60 vatandaş misafir ediliyor"

Vatandaşlardan zorunda olmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını isteyen Ayhan, "Şu an yoğun bir süreç var, bütün bölgelerimizi takip ediyoruz, teyakkuzdayız. Şu saat itibarı ile Malatya-Sivas arasında olan Yağdonduran geçidinden dolayı ulaşımı araç trafiğine kapatmış durumdayız. Bundan dolayı 23 araç, 60 vatandaşımızı bir bölgede şu an misafir etmekteyiz." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde bu sayının artabileceğini aktaran Ayhan, "Arkadaşlarımız gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Özellikle hasta nakillerinde arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyor. Vatandaşlarımız bu süreçte isteklerimizi taleplerimize dikkat etsinler. Zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını özellikle istirham ediyorum, bu konuda bize destek olsunlar." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şehir içerisinde tüm ekiplerin göreve hazır olduğunu, olumsuz bir durum yaşanmadığını dile getirdi.

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Tragger, Malatya, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas-Malatya karayolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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