Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan Karayolları Ulaşıma Açıldı
31 dakika önce
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kar
yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya
, Sivas- Erzincan
kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran
mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Ulaş
ve Kangal
'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.
Bu arada, İmranlı- Refahiye
arasındaki Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda da ulaşımın normale döndüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:55 Kaynak: AA
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