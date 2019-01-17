Son Dakika Haberleri: Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan Karayolları Ulaşıma Açıldı

Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan Karayolları Ulaşıma Açıldı

31 dakika önce

Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya, Sivas-Erzincan kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan Karayolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya, Sivas- Erzincan kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Sivas-Malatya kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Ulaş ve Kangal'da bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobilin kontrollü olarak güzergaha geçişine izin veriliyor.

Bu arada, İmranlı- Refahiye arasındaki Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Erzincan kara yolunda da ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:55 Kaynak: AA

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