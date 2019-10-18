Son Dakika Haberleri: Sivas-mehmetçiklerin 'komando andı'na halktan ilgi
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Sivas-mehmetçiklerin 'komando andı'na halktan ilgi

1 saat önce

Mehmetçiklerin 'Komando Andı'na halktan ilgiSivas'ın Divriği ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için düzenlenen programda Mehmetçiklerin seslendirdiği, 'Komando Andı' ilgiyle izlendi.

Mehmetçiklerin 'Komando Andı'na halktan ilgi

Sivas'ın Divriği ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için düzenlenen programda Mehmetçiklerin seslendirdiği, 'Komando Andı' ilgiyle izlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Demiryolu Makinistleri Divriği Şubesi tarafından program düzenlendi. Divriği Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen programa Divriği Kaymakam Vekili Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Hakan Gök, vatandaşlar ve askerler katıldı. Programda Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimleri okundu.

Programda konuşan Demiryolu Makinistleri Divriği Şube Başkanı Ömer Uyanık, Türkiye'de yerleri kalmayan terör unsurları Suriye'de tünel açmaya başladı. Allah'ın izniyle orayı da başlarına yıkacağız. Bölücü örgütün bozmaya çalıştığı demografik yapıyı iç savaş öncesi haline getirilip, kendi evlerine dönmeleri sağlanacaktır. Burada dış devletlerin işgal laflarının aksine 3 milyon 600 bin Suriyelinin kendi topraklarında huzur ve esenlikle yaşamalarını sağlayacağız dedi.

Programda ilçede görevli askerler hep birlikte Komando Andı'nı okudu. Bu anlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve coşkuyla izlendi.

Sivas-mehmetçiklerin 'komando andı'na halktan ilgi

Barış Pınarı Harekatı, Divriği, Komando, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:17 Kaynak: DHA
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