Sivas Merkezli 3 İlde Fetö'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı.
52 dakika önce
Sivas merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas
merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:24 Kaynak: AA
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