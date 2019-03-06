Son Dakika Haberleri: Sivas Merkezli 3 İlde Fetö'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı.

Sivas Merkezli 3 İlde Fetö'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı.

52 dakika önce

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Merkezli 3 İlde Fetö'nün Finans Yapılanmasına Yönelik Operasyonda 32 Şüpheli Gözaltına Alındı., System.String[]
Sivas merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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