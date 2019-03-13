Son Dakika Haberleri: Sivas Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Sivas Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

22 dakika önce

SİVAS merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 doktor ile 3 akademisyen gözaltına alındı.

Sivas Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
SİVAS merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 doktor ile 3 akademisyen gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7'si doktor, 3'ü akademisyen, 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemelerinde ve daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.

Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

Sivas, Güncel
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