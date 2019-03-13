Sivas Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

SİVAS merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 doktor ile 3 akademisyen gözaltına alındı.

SİVAS merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 doktor ile 3 akademisyen gözaltına alındı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7'si doktor, 3'ü akademisyen, 10 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemelerinde ve daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi.



Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi. - Sivas

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