Son Dakika Haberleri: Sivas Merkezli 4 İlde Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu

Sivas Merkezli 4 İlde Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu

1 saat önce

Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonla arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 4 doktor adliyeye sevk edildi.

Sivas Merkezli 4 İlde Fetö'ye Yönelik Ankesörlü Telefon Operasyonu, System.String[]
Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefonla arandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 4 doktor adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin doktor, akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas'tan ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen doktorlara yönelik operasyon düzenlendi. Sivas merkezli Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekipleri 4 doktoru gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Sivas, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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