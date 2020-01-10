Sivas merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Sivas merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

SİVAS merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

SİVAS merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Sivas merkezli Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö., F.K., A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
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