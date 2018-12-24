Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Bahisle 50 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Çetenin 28 Üyesi Yakalandı

Yasa Dışı Bahisle 50 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Çetenin 28 Üyesi Yakalandı

2 saat önce

Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, internet siteleri üzerinden çeşitli spor branşlarıyla ilgili bahis oynatarak 4 yıldır 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen şebekenin 28 üyesi yakalandı.

Yasa Dışı Bahisle 50 Milyon TL'lik Vurgun Yapan Çetenin 28 Üyesi Yakalandı, System.String[]

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:46 Kaynak: AA

Sivas, 3. Sayfa, Güncel
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