Sivas merkezli 9 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas merkezli 9 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 10 gözaltı - Son Dakika

Sivas merkezli 9 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 10 gözaltı

6 saat önce

Sivas merkezli 9 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas merkezli 9 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı operasyonunda 10 gözaltı, System.String[]

Sivas merkezli 9 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, öncesinde edinerek sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, daha önce görevlerinden ihraç edildikleri belirlenen zanlıların yakalanması için Sivas, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Konya, Ordu, Yozgat ve Yalova'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda "FETÖ/PDY'ye üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan 10 şüphelinin, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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