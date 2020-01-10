Sivas merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas merkezli FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na yönelik operasyon - Son Dakika

Sivas merkezli FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyon

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 muvazzaf asker ve 1 doktor yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, farklı dosyalarda şüpheli ifadelerinde isimleri geçen ve ardışık aranma yöntemiyle arandığı tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Sivas'ın yanı sıra Bilecik, Bitlis, Adıyaman ve Mardin'de düzenlenen operasyonda jandarma astsubaylar M.Ö, F.K, A.Y. ve piyade astsubay E.E. ile araştırma görevlisi doktor M.K. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Sivas merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması na yönelik operasyon

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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