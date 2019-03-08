Sivas Merkezli Fetö Operasyonu

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 12'si tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'i daha emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sivas merkez, Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Erzincan ve Aydın'da, 26 adrese 6 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Adliyeye dün sevk edilen 16 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Şüphelilerden biri ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.



Zanlıların, yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı öne sürülmüştü.

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