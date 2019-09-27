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Sivas merkezli FETÖ operasyonu

15 dakika önce

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i tutuklandı.

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan doktorlardan M.A, M.Y, O.Y. ve M.Ü'nün Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü. tutuklandı. M.A, M.Y, ve O.Y, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Kütahya, Rize ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda, 4 doktoru gözaltına almıştı.

Sivas merkezli FETÖ operasyonu

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:53 Kaynak: AA
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