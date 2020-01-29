Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
7 saat önce
Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla daha önce haklarında adli işlem yapılan bazı şüphelilerin, daha sonra örgüt içerisinde bölge talebe mesulü, ev abisi, lise sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarını tespit etti.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara, Edirne ve Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, astsubay H.K, er A.K. ve mali müşavir V.S. gözaltına alındı.
Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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