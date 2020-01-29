Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

7 saat önce

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla daha önce haklarında adli işlem yapılan bazı şüphelilerin, daha sonra örgüt içerisinde bölge talebe mesulü, ev abisi, lise sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarını tespit etti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara, Edirne ve Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, astsubay H.K, er A.K. ve mali müşavir V.S. gözaltına alındı.

Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DASK açıkladı: Depremin en fazla hissedildiği Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inin sigortası bulunmuyor
Kan donduran görüntü! Kucağına aldığı kediyi yerden yere vuran kişi kamerada Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]