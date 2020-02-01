Sivas merkezli FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas merkezli FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas merkezli FETÖ operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

Sivas merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden er A.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, astsubay H.K. ile mali müşavir V.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında adli işlem yapılan bazı şüphelilerin, daha sonra örgüt içerisinde bölge talebe mesulü, ev abisi, lise sorumlusu gibi görevlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, zanlılar, Ankara, Edirne ve Erzincan'da 29 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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