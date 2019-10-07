Son Dakika Haberleri: Sivas merkezli "hayali hayvan satışı ve usulsüzlük" operasyonu
Son Dakika Güncel Sivas merkezli 'hayali hayvan satışı ve usulsüzlük' operasyonu

Sivas merkezli "hayali hayvan satışı ve usulsüzlük" operasyonu

27 dakika önce

Sivas merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, "hayali hayvan satışı" ve "usulsüzlük" yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas merkezli

Sivas merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, "hayali hayvan satışı" ve "usulsüzlük" yaptıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin, "2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması", "Usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi", "Usulsüz destekleme ödemeleri" ve "Küpe işlemlerinde usulsüz giderler" yapılması üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında bin 250 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.


Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen 250 klasör ve 85 bin sayfa evrak incelendi.


Birliğe ve şüphelilere ait muhtelif bankalardan temin edilen 100'e yakın hesaba ait hareketleri inceleyen polis ekipleri, birlik hesabından yaklaşık 1,5 milyon doların usulsüz harcandığını tespit etti.


İstanbul, Tekirdağ ve Sivas il merkeziyle, Şarkışla, Gürün, Kangal, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler E.D, İ.H, B.T, B.Ö, Z.G, A.D, Z.A, T.Y, H.B, A.K, F.G, S.C, H.S, İ.K, İ.H.K, M.K, C.Y. ve M.B. gözaltına alındı.


Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin, 2'si savcılık sorgularının ardından salıverildi, 11 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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