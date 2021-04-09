Sivas merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

İ.Ç'ye ait tırda yapılan aramada, uyuşturucu ticarinden arandığı tespit edilen Ş.G. de yakalandı.

Şüphelilerden S.T'nin fuhşa teşvik ve aracılık etme, M.C'nin sigara kaçakçılığı suçlarından da arandığı tespit edildi.

Operasyonda, Suriye uyruklu M.C. ile H.T, U.T, S.T, İ.Ç, F.K.K. ve B.G. gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı M.H'nin bacaklarından silahla vurularak yaralanması olayına karıştıkları belirlenen faillerin yakalanması için Sivas, Gaziantep , Kayseri ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi