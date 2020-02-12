Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

16 dakika önce

Sivas merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Sivas merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin yakalanması için Sivas, İstanbul ve Giresun'da 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Sivas'ta 4 ve İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen 166 bin lira ile 65 bin dolar ele geçirildi.

İllegal bahis faaliyetlerini yurt dışından yürüttükleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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