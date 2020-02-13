Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sivas merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen 6 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı dün Sivas ve İstanbul'da gözaltına alınmıştı. İllegal bahis faaliyetlerini yurt dışından yürüttükleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.