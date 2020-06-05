Sivas Millet Bahçesi hizmete açıldı - Son Dakika

Millet Bahçesinin havadan drone ile görüntülenmesi

Vali Salih Ayhan beraberindeki ekibin açılış alanında incelemelerde bulunması

Millet Bahçesinin açılışının yapılması Sivas Millet Bahçesi hizmete açıldı

SİVAS - Sivas Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle yaptığı açılışla hizmete sunuldu.

TOKİ tarafından eski stadyum yerine inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olduğu belirtilen millet bahçesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.