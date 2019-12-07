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Sivas Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ile bir araya geldi

6 saat önce

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şarkışla'da okul müdürleri ile bir arya geldi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri ile bir araya geldi, System.String[]

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şarkışla'da okul müdürleri ile bir arya geldi.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Şems-i Sivasi Erkek Öğrenci Pansiyonda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Şube Müdürü Muhammed Alpaslan Ünal katıldı.

Toplantıda konuşan Savaşçı, eğitimde istenilen başarının yakalanabilmesi için okul müdürlerine büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi.

Okul müdürlerinden okullarında huzur ve birlikteliği tesis etmelerini isteyen Savaşçı, "Gerçekten Sivas, eğitim alanında çok büyük yatırım aldı. Eski Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'ın döneminde ilimizin her bir köşesine son derece modern ve donanımlı eğitim yuvaları kazandırıldı. Bizler, Sayın Valimizin himayesinde birçok proje ve çalışmayı hayata geçiriyor, okullarımızda daha nitelikli bir eğitim ortamı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Sanat Sivas, Spor Sivas ve KÖPRÜ projelerinin de en iyi şekilde uygulanmasını isteyen Savaşçı, "Biz, çocuklarımızı akademik yönden geleceğe hazırlarken, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin de içerisinde yer almalarını istiyoruz. Bu projelerin takipçisi olalım ve en iyi şekilde uygulayalım." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, daha sonra okul müdürlerinin taleplerini dinledi.

Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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