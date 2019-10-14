Son Dakika Haberleri: Sivas minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Sivas minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

Sivas minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

1 saat önce

Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destekSivas'ın Suşehri ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları video ile 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

Minik öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, hazırladıkları video ile 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek verdi.

Suşehri Hürriyet İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Suriye'de Barış Pınarı Harekatında bulunan askerlere hazırladıkları video ile destek verdi. Ellerinde bayraklar bulunan öğrenciler videoda hep bir ağızdan Kahraman, cesur, güçlü, Türk ordusu hep yanınızdayız.

sizi seviyoruz, destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam olsun sözlerini sarf etti.

Sınıf öğretmeni Sündüz Yüksel, Kahraman Türk askerlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve dualarımızla destek olmak için öğrencilerimizle birlikte bu videoyu hazırladık dedi.

Sivas minik öğrencilerden barış pınarı harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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