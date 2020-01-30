Sivas minik toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas minik toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi - Son Dakika

Sivas minik toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi

6 saat önce

Minik Toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdiSİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Toprak Ulaş(5), Elazığ depreminde evleri zarar gören çocuklar için kendi oyuncuklarını ve harçlıklarını bölgeye gönderdi.

Minik Toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Toprak Ulaş(5), Elazığ depreminde evleri zarar gören çocuklar için kendi oyuncuklarını ve harçlıklarını bölgeye gönderdi.

Gemerek ilçesinde yaşayan Mustafa-Kader Ulaş çiftinin tek çocukları Toprak'ın Elazığ depremzedeleri için yaptığı bağış yürekleri ısıttı. Gemerek Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Mustafa Ulaş, ilçeden bölgeye gönderilen yardımları teslim için Elazığ'a gitti. Gitmeden önce oğluna bölgeye depremde evleri yıkılanlara yardım için gideceğini söyledi. Bunun üzerine Yeniçubuk Anaokulu'na giden Toprak, babasına kendi harçlığı ve oyuncuklarını da oradaki çocuklara göndermek istediğini söyledi. Depremde zarar görenler için bir de mektup yazan Toprak Ulaş, "Benim adım Toprak. 5 yaşındayım. Evleriniz yıkıldığı için çok üzüldüm. Oyuncaklarımı ve harçlığımı size gönderiyorum. Umarım mutlu olursunuz. Sizi çok seviyorum" ifadelerine yer vererek, altına kalp çizdi. Daha sonra ise oyuncuklarını ve harçlığını kendi elleri ile bir koliye doldurarak babasına verdi. İlçeden Elazığ'a götürülen yardımları ekip arkadaşları ile birlikte bölgede AFAD'a teslim eden baba Mustafa Ulaş, oğlunun kolisini de teslim etti. AFAD ekipleri gönderilen anlamlı yardımı büyük bir memnuniyetle karşıladı.

Baba Mustafa Ulaş, "Ben yardım içtin Elazığ'a gideceğimi söyleyince oğlum nedenini sordu. Evleri yıkılanlara yardım edeceğimizi söyleyince, kendi oyuncuklarını ve harçlığını da göndermek istedi. Ben de kabul ettim. Elazığ'a götürdüğümde kendi oğlum olduğunu söylemeden AFAD'a teslim ettim" dedi.

Sivas minik toprak, depremzedelere oyuncak ve harçlığını gönderdi

Gemerek, Elazığ, Ulaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:30 Kaynak: DHA
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