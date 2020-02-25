Sivas motor kısmından yanan ambulans, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sivas motor kısmından yanan ambulans, kullanılamaz hale geldi

7 saat önce

Motor kısmından yanan ambulans, kullanılamaz hale geldiSİVAS'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alan ambulanstaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Motor kısmından yanan ambulans, kullanılamaz hale geldi

SİVAS'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alan ambulanstaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ambulans, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Aydoğan Mahallesi'ndeki Aydoğan Mezarlığı yanında meydana geldi. Hasta bırakan S.Ş. yönetimindeki 58 NY 793 plakalı ambulansın, seyir halindeyken, motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ile araçta bulunan sağlık personeli, ambulanstan indi. Bu sırada aniden alev alan ambulans, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ambulans kullanılamaz hale geldi. İçinde bulunan sağlık ekipmanının başka araca taşınmasının ardından hasarlı ambulans, çekiciyle götürüldü.

Sivas motor kısmından yanan ambulans, kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:21 Kaynak: DHA
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