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Sivas motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı

1 saat önce

Motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçe merkezindeki Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynel Güven yönetimindeki 58 SD 983 plakalı traktörle, Ramazan Kuzpınar'ın (19) kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kuzpınar ve arkasında bulunan Furkan Şimşek (19) yaralandı. Traktör sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından her iki yaralı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Furkan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı duyup hastaneye gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas motosiklet traktörle çarpıştı 2 yaralı

Motosiklet, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:58 Kaynak: DHA
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