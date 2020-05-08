Sivas Müftüsünden öğrencilere moral ziyareti - Son Dakika

Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkelerine dönemeyen Sivas Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Akkuş, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde yürütülen 36 ülkeden Sivas'a gelerek eğitim gören ve salgın nedeniyle ülkelerine dönemeyen 36 ülkeden gelen 74 öğrenciyi kaldıkları yurtta ziyaret etti.

Müftü Akkuş, Okul Müdürleri Abdulkadir Selvi ve Mustafa Gün'den bilgi alarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin Ramazan ayını kutlayan Akkuş, şunları kaydetti:

"Bu yıl farklı bir ramazan ayı yaşamaktayız, Rabbimizden duamız üzerimizdeki imtihanı bir an önce kaldırması. Sizler yaşanan bu olumsuz durumu avantaja çevirmeniz gerekiyor. Bu süreçte vaktiniz çok onunu için okuyup, çalışarak zihninizi ve bedeninizi, faydalı şeylerle uğraşmaya yöneltin. Ailenizden uzaktasınız ama üzülmeyin devletimizin şefkatli eli her zaman sizin üzerinizde."

Ziyaret sonrası öğrencilere Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayı alışveriş kartı hediye edildi.

Ziyarete Müftü Yardımcıları Halil Taşpınar, Ünal Tan ve Harun Özkan ile Şube Müdürü Ayhan Elmadağı da katıldı.