Sivas Nişanlısı İstedi, Youtube Kanalını Bıraktı

Nişanlısı istedi, youtube kanalını bıraktıSivas'ta yaptığı rap müziği kliplerini video paylaşım sitesinde paylaşarak binlerce beğeni alan Özkan Polat (24), bir yıl önce tanışıp nişanlandığı Elif Sönmez'in (23) isteği ile youtube kanalını bıraktı.

Nişanlısı istedi, youtube kanalını bıraktı



Sivas'ta yaptığı rap müziği kliplerini video paylaşım sitesinde paylaşarak binlerce beğeni alan Özkan Polat (24), bir yıl önce tanışıp nişanlandığı Elif Sönmez'in (23) isteği ile youtube kanalını bıraktı. Nişanlısının evlilik için bunu şart koştuğunu belirten Polat, bunu saygıyla karşıladığını belirterek, Bundan sonra ticaretle uğraşacağım dedi.



Sivas'ta yaşayan Özkan Polat, küçük yaşlarda rap müziğe merak sardı. Polat, zaman içerisinde merakını ilerleterek yaptığı müzikleri video paylaşım sitesi Youtube'ye yükledi. Başlarda çok fazla dinlenmese de ilerleyen dönemlerde Polat'ın yüklediği videolar milyonlarca beğeni aldı. Yüklediği vidoların izlenirliği toplam 27 milyona ulaşan Polat, bir yıl önce sosyal medya üzerinden Ordu'da yaşayan Elif Sönmez ile tanıştı. Polat ve Sönmez bir süre görüştükten sonra evlilik kararı aldı. Ancak Elif Sönmez, nişanlısına rap müziği ve video paylaşımını bırakmasını şart koştu. Özkan, nişanlısının bu isteğini kırmayarak rap müziği bıraktı. Çift, Haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı.



'27 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI'



13 yaşından beri rap müziği yaptığı ifade eden Polat 2007 yılından beri rap müziği yapıyorum. 13 yaşımdan bu tarafa Amerikan hiphop kültürü olan rap müziği yapıyorum. İlk başlarda çok benimsenmedim, dışlanmış gibi oldum ama sonra insanların kulağı buna alıştı, çok hoşlarına gitti. Çünkü benim yaptığım tarz daha çok eğlence amaçlıydı. Amacım dertlendirmek değil de eğlendirmekti. Ben şarkılarımda eğlenmek istiyordum, insanları da eğlendirmek istiyordum. Bu yönde gittim ve insanlar da ilerleyen süre zarfında beni benimsediler, sevdiler, daha çok tanıyan oldu gittikçe daha çok tanıyan oldu. Toplam izlenme sayısı 27 milyona ulaştı. Bu sadece Youtube rakamı bunun diğer sosyal paylaşım sitelerini buna dahil etmiyorum dedi.



Nişanlısının kendisinden evlilik şartı olarak youtuberliği bırakmak olduğunu belirten Polat, Bir yıl görüştüğüm kız arkadaşımla kısa süre önce nişanlandım. Hayatlarımızı birleştirmek için bir adım attık. Şu an nişanlıyım, 6 ay sonra da düğünüm var. Nişanlım beni müziğimle tanımadığını, kendim olarak tanıdığını öne sürerek bu işi bırakmamı istemedi. Daha çok tanınmamı istemedi. Ben de onun bu kararına saygı duydum. Ailem de bırakmamı istiyordu o yüzden bırakma kararı aldım. Müziği bırakmam çok net kararıydı, 'hayatımın kalan süresinde böyle bir şey istemiyorum' dedi. Çünkü ne kadar çok yaparsam o kadar çok tanınmaya ve o kadar çok soruna yol açıyordu. Sonuçta o da hayatımı bağlayacağım biri. O yüzden isteğini olumlu karşıladım ve saygı duyarak müziği bırakma kararı aldım diye konuştu.



'TİCARETLE UĞRAŞACAĞIM'



Müziği bırakmanın zor olduğunu, bir çok mesaj aldığını belirten Polat, 12 yıldır bu işin içerisindeydim. Hayatımın her noktasında vardı. Konuşmama bile yer etmişti o yüzden zor oldu. Önceden üreten biriydim, şu an sadece dinleyiciyim. Bundan sonra hayatımın geri kalanına devam edeceğim. Bazı projelerim var, ticaret üzerine onlarla ilgileneceğim. Takipçilerim bu duruma çok üzüldü. Halen sosyal medya profillerimin altına 'Geri dön', 'Sensiz olmuyor' diye yorumlar geliyor. Ama artık dönüş yok ifadelerini kullandı.

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