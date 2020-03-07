Sivas nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu - Son Dakika

Sivas nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın 2019" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Sivas nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın 2019" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Verilere göre 2019 nüfusu 638 bin 956 olan Sivas'ın 319 bin 624'ünü erkekler 319 bin 332'sini ise kadınlar oluşturdu.


Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılında nüfusu bir önceki yıla nazaran 7 bin 652 kişi azalan Sivas nüfusunun yüzde 50,02'si erkek, yüzde 49,98'i de kadınlardan oluştu.


TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2019" çalışmasında illere göre ortalama ilk evlenme yaşına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta resmi olarak ilk evliliğini 2019'da yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,5 iken erkeklerde bu yaş 27,4 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu ilin kadınlarda 28,4 yaş, erkeklerde 31,1 yaş ile Tunceli olduğu dikkatlerden kaçmadı.


Kaba boşanma hızı 2019'da zirveye çıktı


TÜİK, 2015-2019 yıllarına ilişkin kaba boşanma hızına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta 2015'te binde 1,30 olarak kayıtlara geçen kaba boşanma hızı 2016'da binde 1,10, 2017'de binde 1,01, 2018'de binde 1,22, 2019'da ise binde 1,35 olarak açıklandı. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Lemina Sivas maçı kadrosunda yer aldı Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
13:54 'Kemal Sunal'ın akrabasıyım' deyip köylüleri dolandırdığı iddia edilmişti, o yönetmen konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 16:03:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]