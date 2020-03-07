Sivas nüfusunun yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın 2019" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Verilere göre 2019 nüfusu 638 bin 956 olan Sivas'ın 319 bin 624'ünü erkekler 319 bin 332'sini ise kadınlar oluşturdu.



Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılında nüfusu bir önceki yıla nazaran 7 bin 652 kişi azalan Sivas nüfusunun yüzde 50,02'si erkek, yüzde 49,98'i de kadınlardan oluştu.



TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2019" çalışmasında illere göre ortalama ilk evlenme yaşına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta resmi olarak ilk evliliğini 2019'da yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,5 iken erkeklerde bu yaş 27,4 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu ilin kadınlarda 28,4 yaş, erkeklerde 31,1 yaş ile Tunceli olduğu dikkatlerden kaçmadı.



Kaba boşanma hızı 2019'da zirveye çıktı



TÜİK, 2015-2019 yıllarına ilişkin kaba boşanma hızına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta 2015'te binde 1,30 olarak kayıtlara geçen kaba boşanma hızı 2016'da binde 1,10, 2017'de binde 1,01, 2018'de binde 1,22, 2019'da ise binde 1,35 olarak açıklandı. - SİVAS