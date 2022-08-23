Uzmanı bebeklerde güvenli uykunun önemini anlattı - Son Dakika
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Uzmanı bebeklerde güvenli uykunun önemini anlattı

23.08.2022 17:30
Uzmanı bebeklerde güvenli uykunun önemini anlattı

Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Çetinkaya, bebeklerde güvenli uykunun önemine dikkati çekti.

Sivas Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Çetinkaya, bebeklerde güvenli uykunun önemine dikkati çekti.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, uykunun büyüme ve gelişme için önemini vurgulayarak, "Sağlıklı bir büyüme ve gelişme için bebeklerde uyku çok önemli bir yere sahiptir. Bebeklerde güvenli uyku ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ve ihmal edilirse ölüm dahil ciddi problemlere yol açabilen önemli bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Güvenli uyku için tavsiyelerde bulunan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bebeklerde güvenli uyku için bebek 1 yaşına gelene kadar sırt üstü pozisyonda uyumalı, ilk 6 ay en azından anne ile aynı odada ancak ayrı yatakta uyumalıdır. Bebeğin yatak zemini sert, düz ve çarşafı gergin olmalı ve yatağı yumuşak ve eğimli olmamalıdır. Yine bebek yatağın içinde uyku güvenliğini tehlikeye sokacak fazla yorgan, peluş oyuncak gibi tehlike oluşturacak cisimler bulunmamalıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde ani bebek ölümü riski daha azdır. Gerek hamilelik döneminde gerekse doğum sonrası ebeveynlerin sigara ve alkol kullanımından uzak durması bebeğin uyku güvenliğiyle ilişkilidir. Sigara tiryakisi anne ile aynı yatakta uyuyan bir bebekte ani bebek ölümü riski normale göre 10 kat daha fazladır."

Bebek odasının ideal sıcaklığının 20-22 derece olması gerektiğini belirten Çetinkaya, bebeğin aşırı terlemesi ve başının örtülmesinin uyku güvenliğini etkilediğini aktardı.

Uyku öncesi masal, ninni söylenmesi, bezinin değiştirilmesi gibi bir uyku rutini oluşturulmasının bebeğin uykuya geçişini kolaylaştırdığını belirten Çetinkaya, güvenli uyku için ailelere sorumluluk düştüğüne dikkati çekerek, "Dünyaya gelen her 100 bin bebekten 50-100'ü ani bebek ölümü sendromu nedeniyle kaybedilmektedir. Bebeğimiz için bahsettiğim güvenli uyku ortamını oluşturmak istenmeyen üzücü durumlar açısından çok önemlidir. Bu açıdan ebeveynlere büyük bir sorumluluk düşmektedir." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Numune Hastanesi, Sivas, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanı bebeklerde güvenli uykunun önemini anlattı - Son Dakika

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