Sivas Numune Hastanesi ek binası modern hale getirilecek - Son Dakika

Sivas Numune Hastanesi ek binasının modern hale getirileceği bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, "Hastalarımıza tek bir noktada değil, ulaşılabilir her noktada hizmet vermek istiyoruz. Eski SSK binasının modernizasyonun ihalesini gerçekleştirdik. Yeni haliyle hastalarımıza hizmet verecek olan ek binamız, Numune Hastanesine de destek vermiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yapılan ihaleyle ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, acil servisleri ve diğer mekanik tesislerin modernize edileceğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İstasyon Caddesi Ek Binamız, tıbbi donatılarla desteklenecek ve vatandaşımıza yakından hizmet verecektir. Acil sağlık hizmetlerimiz tekrar verilecektir. Çevre düzeni ile birlikte hastalarımıza yeni bir soluk kazandıracak olan hastanemiz, halkımıza 7/24 cevap verecek şekilde olacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Numune Hastanesi ek blok, Geriatri Merkezi çalışmaları da tamamlandı. İnme Merkezi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, Çocuk Yoğun Bakım Servisi projeleri hazırlandı. Ayrıca Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim ve Destek Merkezi ile Ruh Sağlığı Bozuklukları Bilişsel Davranış Terapi Merkezlerinin kurulması çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanında birçok ASM, TSM, ASHİ, Sağlık Evi de ilimize kazandırıldı."