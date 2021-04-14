Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (2) - Son Dakika

SİVAS SAĞLIK PLATFORMU'NDAN SALDIRI TEPKİSİ

Sivas Sağlık Platformu Numune Hastanesi'ndeki özel güvenlik görevlilerine yapılan saldırıya ilişkin basın açıklaması düzenleyerek tepki gösterdi.

Sivas Numune Hastanesi Acil Servis önünde toplanan grup adına açıklama yapan Sivas Erzincan Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Güzelimdağ, sağlık çalışanlarının son dönemde 24 saat boyunca koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu mücadelede hastalanıyoruz, ölüyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz. Tam da motivasyona ve halkımızın desteğine ihtiyaç duyduğumuz şu zor günlerde, hiç olmaması gereken olaylar vuku buluyor. Önce Osmaniye de bir hukuk insanının poliklinikteki bir hekim arkadaşımıza uyguladığı psikolojik ve sosyal şiddet, dün Numune Hastanesi Acil servisinde hasta yakınları tarafından acil hekimleri, acil sağlık personeli ve acildeki güvenlik personeline karşı uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddet sabrımızı tükenme noktasına getirmiştir. Bizlere, yıllardır verilen sözler tutulmadığı gibi üzerine tuz biber olan bu olaylar, insanüstü güçle çalışan ve mücadele eden biz sağlık çalışanlarını oldukça üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Yetkili makamların artık bu üzücü ve tahammül edilemeyen bir hal alan, sağlıkta şiddete bir çözüm bulmalarını etkili, caydırıcı ve uygulanabilir bir yasanın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Bizler mesleğimizin gücü, önemi ve değerini biliyoruz. Bu salgın sürecinde dahi şiddete maruz kalınıyorsa, her hastanın başına güvenlik görevlisi konulamayacağına göre, çözüm güvenliği artırmakta değil, sağlık çalışanına verilen değer ve sahiplenmeyle olacaktır. Lütfen bu farkındalığı artıracak ve toplumda karşılık bulacak, yasal düzenlemeler ve caydırıcı tedbirler ile sağlık çalışanlarına şiddet ve mobbingin önüne geçilmelidir. Sağlık çalışanları olarak enerjimizi ve motivasyonumuzu kaybettik, yorgunuz ve çok üzgünüz. Lütfen bizlerin sabrını ve sevgisini sınamasın, yeter artık. Bitsin bu rezillik ve saygısızlık. Hak etmiyoruz bizler bu muameleleri" ifadelerini kullandı.