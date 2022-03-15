Sivas Numune Hastanesi yönetimi, emekli doktorları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Sivas Numune Hastanesi yönetimi, emekli doktorları evlerinde ziyaret etti

15.03.2022 10:59
Sivas Numune Hastanesi yönetimi, emekli doktorları evlerinde ziyaret etti

Sivas Numune Hastanesi yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla emekli doktorlara ziyarette bulundu.

Sivas Numune Hastanesi yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla emekli doktorlara ziyarette bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2002'de hastaneden emekli olan üroloji uzmanı Op. Dr. Aydın Tamer'i evinde ziyaret eden Başhekim Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ve beraberindekiler, Numune Hastanesi eski hizmet binasındaki anılarını yad etti.

Op. Dr. Aydın Tamer, "Böylesine önemli bir günde gerçekleştirdiğiniz ziyaret beni ziyadesiyle memnun etti. Hatırlanmak ve değer görmek oldukça kıymetli." ifadelerini kullandı.

2016 yılında emekli olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Erol Berkbayrak'ı da evinde ziyaret eden Kaygusuz ve beraberindekiler, Berkbayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaygusuz, günün anısına Tamer'e ve Berkbayrak'a plaket verdi.

Ziyarette Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Hüseyin Gökgöz, Uzm. Dr. Haluk Avunduk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ebru Kaya Gözübüyük ve Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Fatih Karaca da hazır bulundu.

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Numune Hastanesi, 14 Mart, Emekli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Numune Hastanesi yönetimi, emekli doktorları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika


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