Son Dakika Haberleri: Sivas Numune Hastanesinde Ney Dinletisi

Sivas Numune Hastanesinde Ney Dinletisi

42 dakika önce

Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.

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Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.


Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Numune Hastanesi Manevi Destek Birimi ve Sivas Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, diyaliz ünitesinde hastalara ney dinletisi eşliğinde tedavileri verildi.


Hastanede tedavi gören hastalar ve aynı zamanda tüm gün stresli ortamda çalışan personellerin streslerini azaltmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla ney dinletisi gerçekleştirildi.


Hastalar, ney sesinin insana huzur veren bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:32 Kaynak: AA

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