Sivas Numune Hastanesinde Ney Dinletisi
42 dakika önce
Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.
Sivas
Numune Hastanesinde tedavi gören hastalar için ney dinletisi etkinliği düzenlendi.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Numune Hastanesi Manevi Destek Birimi ve Sivas Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, diyaliz ünitesinde hastalara ney dinletisi eşliğinde tedavileri verildi.
Hastanede tedavi gören hastalar ve aynı zamanda tüm gün stresli ortamda çalışan personellerin streslerini azaltmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla ney dinletisi gerçekleştirildi.
Hastalar, ney sesinin insana huzur veren bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:32 Kaynak: AA
Rusya, Olası Bir Durumda ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi
BMW'ye Emisyon Hatası Nedeniyle 8,5 Milyon Euro Ceza Kesildi
Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor