Nuri Demirağ Havalimanı "Erişilebilirlik Belgesi" aldı - Son Dakika

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Erişilebilir hizmet binası" olarak kabul edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Sivas Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na erişilebilirlik logolu bayrak verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, havalimanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bakanlıklarınca "erişilebilir hizmet binası" olarak kabul edilen yerlere bayrak asılması kararının alındığını söyledi.

Tan, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca jüri özel ödülü aldığını anımsatarak, havalimanının "erişilebilir hizmet binası" olarak da kabul edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Müdürü Ebubekir Taşseten ise havalimanlarının 2021 yılında tüm kamu kurumları arasında erişilebilirlik dalında Türkiye birincisi olduğunu anımsattı.

Yolcuların otoparktan uçağa bindiği ana kadar engelsiz bir şekilde seyahat etmelerini amaçladıklarını belirten Taşseten, "Engelsiz bir havalimanıyız. Türkiye'de tüm havalimanlarımızda böyle bir çalışma vardır fakat ödüle layık görülen biziz. Şehrimize hayırlı olsun. Engelliler için engelsiz yaşam ve yolculuklar diliyorum." diye konuştu.