Sivas okulda üzerine kale direği devrilen furkan, yaralandı

Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan Ödemiş(15) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ödemiş, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde bulunan Ahmet Ayık Spor Lisesi'nde yaşandı. Okulun spor salonunda arkadaşları ile Hentbol oynayan 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada portatif kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.