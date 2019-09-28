Sivas okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında
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Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasındaSivas'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inen okul bahçesine giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inen okul bahçesine giren ayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlık konutunun da bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu bahçesine gece saatlerinde gelen ayı, bahçede yiyecek aradı. Okulun bahçesinde bir süre gezinen ayı, daha sonra duvardan atlayıp kısa sürede gözden kayboldu. İlçenin merkezinde gezinen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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