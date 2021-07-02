Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anılıyor - Son Dakika

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Grup, buradan sloganlar atarak, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

Sivas olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu anma programında konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, 28 yıl önce hayatını kaybedenleri unutmadıklarını belirterek, "Sivas'ta milyonları toplamak hepimizin asli görevi olmalı. 28 yıl geçmesine rağmen içimizdeki yangın hala sönmedi. Laik ve demokratik bir ülke kurmak ortak bir vatanda yaşayan hepimizin görevi olmalıdır. Geldiğiniz için hepinizin yüreğine sağlık." dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül ise hayatını kaybedenlerin davasını devam ettirmek için 28 yıl sonra tekrar aynı yerde toplandıklarını ifade etti.

Bu yola inançla bağlı olduklarını vurgulayan Güzelgül, "İnancımız sevgidir, lakin zulme boyun eğmemek de bizim onurlarımızın mirasıdır. Kardeşçe barış içinde yaşamayı beceremeyenler, kendinden başkasının varlığına tahammül edemeyenlerdir. 28 yıl önce de bugün burada bir grup, kendi gibi düşünmeyenleri yok edeceklerini sandılar ve tarihin en karanlık katliamını yaptılar. Adalet gelene kadar, Madımak utanç müzesi olana kadar burada olacağız." diye konuştu.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat da 28 yıl önce yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını dile getirdi.

Notlar

Anma programı için kentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden gelen takviye polis ekipleriyle kentte yaklaşık 1600 güvenlik görevlisi görev yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah, araç trafiğine kapatıldı.

Güzergahtaki çöp konteynerleri ve park halindeki araçlar güvenlik amacıyla kaldırıldı.

Bilim ve Kültür Merkezinde ve yürüyüş güzergahındaki bazı noktalarda arama yapıldı.

Anma programında bir grup semah döndü.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı. Aileler, eski Madımak Oteli girişi kapısı önüne karanfil bıraktı.