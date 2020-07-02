Sivas olaylarında hayatını kaybedenler Beşiktaş'ta da anıldı - Son Dakika

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitirenler Beşiktaş'ta da düzenlenen programlarla anıldı.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde bulunan Unutmamak Müzesi'nde katıldığı iki ayrı etkinlikle hayatını kaybedenleri andı.

Sivas'ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi yaşamını yitirmişti.

Yaşamlarını yitirenleri anmak için sabah saatlerinde Beşiktaş Cemevi'ne gelen Rıza Akpolat'ı cem evi yetkilileri karşıladı. Akpolat, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ve mumların yakıldığı yere karanfil bıraktı. Beşiktaş Cemevi'nden ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ne geçen Rıza Akpolat, burada bulunan Unutmamak Müzesi'ni gezerek yetkililerden, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. 35 sanatçının kendileri tarafından bir bölümü yakılmış eserlerinin sergilendiği müzedeki incelemelerinin ardından ziyaretçilere açılan defteri imzalayan Akpolat duygu dolu anlar yaşadı.

Ayrıca konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rıza Akpolat; "Sivas Katliamının yüreğimizdeki acısı dinmez, bu yara kapanmaz. Madımak 'ta yaşanan vahşeti ve yitirdiğimiz 35 canı unutmamak boynumuzun borcu. Onları saygıyla anıyor ve sizleri Unutmamak Müzemize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.